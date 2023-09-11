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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف عواد من حراسة مرمى الزمالك أمام أرتا سولار بالكونفدرالية ..تفاصيل

محمد عواد
محمد عواد

أوضح مصدر بالجهاز الفني للفريق الزمالك، موقف الحارس محمد عواد، من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام أرتا سولار الجيبوتي، في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال المصدر: "محمد عواد سيغيب عن لقاء أرتا سولار، لعدم الجاهزية الطبية".

وتابع: "محمد عواد ليس جاهزا من الناحية الطبية، بسبب إصابته بخشونة في الركبة وارتشاح".

وأضاف المصدر أن اللاعب يقوم بتنفيذ برنامج تأهيلي في الوقت الحالي، من أجل التخلص من الإصابة والعودة للمشاركة في التدريبات والمباريات.

يواجه فريق الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الإثنين، في مباراة ودية عند تمام الساعة الخامسة، في ختام معسكر الفريق المقام بمصر الجديدة.

وكان لزمالك قد حقق الفوز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء  الخميس، باستاد الكلية الحربية، ضمن الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

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