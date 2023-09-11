عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين الفتوى بكاليفورنيا: لابد من تكثيف نشر العلوم الدينية الصحيحة عبر الفضاء الإلكتروني

صدى البلد

 أكد أمين عام دار الفتوى بولاية كاليفورنيا في أمريكا الشمالية الشيخ بلال الحلاق، أنه لابد من تكثيف نشر العلوم الدينية الصحيحة شرقاً وغرباً من قبل الدعاة المخلصين، عن طريق الفضاء الإلكتروني، لمنفعة الناس في مواجهة الأفكار الظلامية المتطرفة.


وأضاف الحلاق - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المؤتمر الـ34 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - أن المؤتمر يناقش هذا العام قضية هامة جداً، حيث أصبح الفضاء الإلكتروني يقتحم كل منزل، مشيراً إلى أن العلماء والدعاة يقع على عاتقهم دورا كبيرا في هذه المرحلة، ولابد أن يكون لهم النصيب الأوفر في هذا الأمر، حتى يعم الخير والسلام بين البشر.


وتابع أنه ينبغي أن لا تترك هذه الساحة للمتطرفين الذين دخلوا إلى عقول الشباب عن طريق الإنترنت وهدموا البلاد ودمروا الكثير من العباد، مؤكدا أهمية تواجد المشايخ والدعاة على منصات الإنترنت أكثر من المنابر حتى لايتركوا مساحة كبيرة للمتطرفين من المسلمين ومن غير المسلمين للوصول إلى العقول.


وطالب الحلاق بإبراز فضائل الإسلام وأحكام الدين والالتزام بالفتوى الصحيحة وفقاً للضوابط الشرعية بالكتاب والسنة، مشيراً إلى أن هناك الكثير ممن ينشرون أفكار هدامة وتكفيرية بغير حق ولابد من مواجهتهم ووضع حد لهذا الانتشار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

أهلها جِريوا على القسم يبلّغوا| بنتنا لسة عروسة ولاقيناها ميتة في بيتها

ترشيحاتنا

البحوث الفلكية تكشف عن موعد المولد النبوي 2023

مد المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا

مئات الضحايا إثر إعصار دانيال في ليبيا .. تفاصيل

شاهد مدينة البيضاء الليبية تغرق في شبر ميه.. والطوارئ: الوضع خرج عن السيطرة

سددنا 52 مليار دولار.. مفاجأة بشأن الالتزامات المستحقة على مصر ودفعة جديدة نهاية العام

فيضانات رهيبة في ليبيا أغرقت السيارات والمنازل .. وإعلان أحد مدنها "منكوبة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاتشب

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

مش هتفرقها عن الخضراء.. طريقة عمل الملوخية الناشفة

العروسة رحلت قبل فرحها.. وجبة سريعة بكل منزل تسبب الوفاة المفاجئة

فيديو

شمس الكويتية تبحث عن «راجل تافه»: طليقي سبب قص شعري| فيديوجراف

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ