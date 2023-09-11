أمين الفتوى بكاليفورنيا: لابد من تكثيف نشر العلوم الدينية الصحيحة عبر الفضاء الإلكتروني

أكد أمين عام دار الفتوى بولاية كاليفورنيا في أمريكا الشمالية الشيخ بلال الحلاق، أنه لابد من تكثيف نشر العلوم الدينية الصحيحة شرقاً وغرباً من قبل الدعاة المخلصين، عن طريق الفضاء الإلكتروني، لمنفعة الناس في مواجهة الأفكار الظلامية المتطرفة.



وأضاف الحلاق - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المؤتمر الـ34 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - أن المؤتمر يناقش هذا العام قضية هامة جداً، حيث أصبح الفضاء الإلكتروني يقتحم كل منزل، مشيراً إلى أن العلماء والدعاة يقع على عاتقهم دورا كبيرا في هذه المرحلة، ولابد أن يكون لهم النصيب الأوفر في هذا الأمر، حتى يعم الخير والسلام بين البشر.



وتابع أنه ينبغي أن لا تترك هذه الساحة للمتطرفين الذين دخلوا إلى عقول الشباب عن طريق الإنترنت وهدموا البلاد ودمروا الكثير من العباد، مؤكدا أهمية تواجد المشايخ والدعاة على منصات الإنترنت أكثر من المنابر حتى لايتركوا مساحة كبيرة للمتطرفين من المسلمين ومن غير المسلمين للوصول إلى العقول.



وطالب الحلاق بإبراز فضائل الإسلام وأحكام الدين والالتزام بالفتوى الصحيحة وفقاً للضوابط الشرعية بالكتاب والسنة، مشيراً إلى أن هناك الكثير ممن ينشرون أفكار هدامة وتكفيرية بغير حق ولابد من مواجهتهم ووضع حد لهذا الانتشار.