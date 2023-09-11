هجوم إلكتروني إيراني يستهدف 30 شركة إسرائيلية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين، أن قراصنة إيرانيين، شنوا هجوما سيبرانيا على أكثر من 30 شركة إسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن شركة أمن تكنولوجيا المعلومات "إسيت" حددت حملة إلكترونية إيرانية، تعرضت فيها أكثر من 30 شركة إسرائيلية للهجوم في مجالات متنوعة.

وأوضحت الصحيفة أن الهجمات ركزت على شركات صناعات السيارات والتصنيع والهندسة والخدمات المالية والاتصالات والطب والتكنولوجيا والاتصالات.

وأشارت الصحيفة إلى أن غرض المهاجمين الإيرانيين كان التجسس، لافته إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه حملة تهدف إلى تعطيل النشاط.