عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم إلكتروني إيراني يستهدف 30 شركة إسرائيلية

أرشيفية
أرشيفية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين، أن قراصنة إيرانيين، شنوا هجوما سيبرانيا على أكثر من 30 شركة إسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن شركة أمن تكنولوجيا المعلومات "إسيت" حددت حملة إلكترونية إيرانية، تعرضت فيها أكثر من 30 شركة إسرائيلية للهجوم في مجالات متنوعة.

وأوضحت الصحيفة أن الهجمات ركزت على شركات صناعات السيارات والتصنيع والهندسة والخدمات المالية والاتصالات والطب والتكنولوجيا والاتصالات.

وأشارت الصحيفة إلى أن غرض المهاجمين الإيرانيين كان التجسس، لافته إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه حملة تهدف إلى تعطيل النشاط.

قراصنة إيرانيين هجوما سيبرانيا 30 شركة إسرائيلية شركة أمن تكنولوجيا المعلومات إسيت إيران وإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

أهلها جِريوا على القسم يبلّغوا| بنتنا لسة عروسة ولاقيناها ميتة في بيتها

ترشيحاتنا

الوضع كارثي| انهيار منازل وأسر مفقودة.. ماذا فعل إعصار دانيال في ليبيا

البحوث الفلكية تكشف عن موعد المولد النبوي 2023

مد المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا

مئات الضحايا إثر إعصار دانيال في ليبيا .. تفاصيل

شاهد مدينة البيضاء الليبية تغرق في شبر ميه.. والطوارئ: الوضع خرج عن السيطرة

سددنا 52 مليار دولار.. مفاجأة بشأن الالتزامات المستحقة على مصر ودفعة جديدة نهاية العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاتشب

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

مش هتفرقها عن الخضراء.. طريقة عمل الملوخية الناشفة

العروسة رحلت قبل فرحها.. وجبة سريعة بكل منزل تسبب الوفاة المفاجئة

فيديو

شمس الكويتية تبحث عن «راجل تافه»: طليقي سبب قص شعري| فيديوجراف

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ