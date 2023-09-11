شاهد مدينة البيضاء الليبية تغرق في شبر ميه.. والطوارئ: الوضع خرج عن السيطرة

تشهد ليبيا منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، فيضانات كبيرة وسيول بسبب إعصار "دانيال" المدمر، ومن أكثر المدن المتضررة في شرق ليبيا هي مدينة البيضاء.

الوضع في البيضاء خرج عن السيطرة

قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري اليوم الاثنين، إن الوضع في مدينة البيضاء، خرج عن السيطرة، وارتفع منسوب المياه مع استمرار هطول الأمطار دون توقف.

وأضاف المسماري، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء العالم العربي، أن الأمطار تسببت في قطع كل الطرق والمواصلات في مدينة البيضاء.

الطوارئ في لبيبا تسعف البيضاء

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، أن الوضع في مدينة البيضاء وصل إلى "الخط الأحمر" بسبب السيول المستمرة.

وأضاف الجهاز، في بيان رسمي: “الوضع في مدينة البيضاء وصل إلى الخط الأحمر بسبب السيول، حيث دخلت المياه المستشفى... والكهرباء مقطوعة عن المدينة”.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر طبية، اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دانيال الذي يضرب مدن شرق ليبيا إلى 25 شخصًا.

وضرب الإعصار دانيال، مساء الأحد، العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق ليبيا مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة، أغرقت العديد من شوارع البلاد، فيما سارعت السلطات الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار.