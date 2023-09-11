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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع كارثي| انهيار منازل وأسر مفقودة.. ماذا فعل إعصار دانيال في ليبيا

اعصار دانيال في ليبيا
اعصار دانيال في ليبيا

تناولت وسائل الإعلام الليبية، اليوم الاثنين، العديد من الأخبار التي تفيد بتعرض مدينة تاكنس هي إحدى مناطق الجبل  الأخضر في شرق البلاد لأضرار كارثية بعد أن ضربها إعصار دانيال بقوة.

وقال مدير مستشفى تاكنس العام، خالد عيسى، إن الوضع الإنساني في البلدية كارثي، وهناك فقدان للاتصال بالعديد من الأسر العالقة وسط السيول.

تسجيل وفيات وبلاغات كثيرة عن أسر مفقودة

وأشار إلى أنه تم وصول خمس حالات وفاة الى مستشفى تاكنس اثنان من الأبيار وواحدة من البيضاء وعسكريين تابعين للواء ١٠٦.

وأضاف: "كما تصلنا بلاغات كثيرة عن عائلات مفقودة".

وأكد عيسى  أنه تم" العثور على جثة طفلة تبلغ عشر سنوات، بعد أن جرفتها السيول رفقة أخيها، والبحث متواصل عن الأخير".

 

انهيار المنازل وسقوط ضحايا

كما أوضح في تصريح صحفي ، "ارتفاع عدد ضحايا السيول الذين وصلوا إلى المستشفى لـ8 حالات، بينما تجاوز عدد المصابين الـ30 حالة‎، وانهيار نحو 50 منزلاً بعد وصول تجاوز المياه 3 أمتار".

 

نداء استغاثة

ووجه مدير مستشفى تاكنس العام  نداء استغاثة للجهات المسؤولة للمساعدة بعد انهيار البيوت وانقطاع السبل بساكنيها وانقطاع الكهرباء والإنترنت.

وكان عيسى، قد صرح لأخبار ليبيا 24،  أمس الأحد، أن المستشفى سجل 20 حالة غرق بسبب السيول، من بينها حالات حرجة تحتاج للأكسجين.

 

وضع متردي في المستشفيات

وأضاف، أن هناك نقص في الأكسجين وانقطاع للتيار الكهربائي، والمولد الكهربائي به أعطاب ويفصل بعض الأحيان، وفي انتظار وصول الدعم اللازم.

وأضاف عيسى، أنّه تم رصد سيارات جرفها السيل ولم ترد عنهم أي معلومة، ناهيك عن انقطاع الكهرباء وتردي خدمات الاتصالات والانترنت، وغرق ودمار منازل ومقار حكومية.
 

 

 

وأكد شهور عيان من تاكنس الجبل الاخضر أن الوضع بالمدينة خطــر وأن مياه الأمطار دخلت فعليا بعض المنازل.

ظلام حالك

ومن جانبه، أكد رئيس الإسعاف والطوارئ منطقة تاكنس، أنور صالح، ولفت إلى أن أغلب المنطقة الآن قابعة في الظلام الحالك بسبب تضرر العديد من أعمدة الكهرباء.

وتداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي صور توضح غرق الشوارع بمنطقة تاكنس الواقعة بالجبل الأخضر شرق ليبيا.

وتشير الصور والفيديوهات إلى أن الأمطار أغرقت الشوارع ومنعت السيارات والمارة من التجول وعطلت المرور.

 

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