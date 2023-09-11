المهاجم الجديد.. وصول موديست لاعب الأهلي إلى مطار القاهرة.. شاهد

أعلن اللاعب أحمد حسن عن وصول النجم الفرنسى انتونى موديست لاعب الأهلي إلى مطار القاهرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"وصول النجم الفرنسى انتونى موديست لاعب الأهلي إلى مطار القاهرة ".

وكشف الإعلامي محمد شبانة عن شرط وحيد في عقد موديست مهاجم الاهلي الجديد.

وأكد شبانة، في تصريحات إذاعية ، أن الاهلي اشترط ضرورة مشاركه موديست مع الفريق في ٧٥ ٪من المباريات من أجل الموافقة علي تجديد عقده لمدة موسم جديد.

وأضاف أن الأهلي أراد ضمان حقه خاصة وأن اللاعب يبلغ ٣٥ عام ، مشددا على أن موديست يمتلك سجلا حافل ابالإنجازات والبطولات طوال تاريخه.