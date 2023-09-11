إبراهيم حسن ينضم إلى نادي البنك الأهلي في صفقة انتقال حر

أعلن الإعلامي مجدي عبد الغني عن إنضمام إبراهيم حسن إلي نادي البنك الأهلي في صفقة انتقال حر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"رسمياً .. إبراهيم حسن ينضم إلي نادي البنك الأهلي في صفقة انتقال حر".

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع عماد فتحى لاعب وسط نادى أسوان لمدة ثلاثة مواسم قادمة، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بالدورى الممتاز.

ووقع عماد فتحي علي عقود انضمامه لصفوف فريق البنك الاهلي لمدة 3 مواسم في حضور اللواء أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادي البنك الاهلي ،وحماده هاشم مدير التعاقدات بالفريق .

ومن جانب آخر يواصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية داخل معسكره المغلق تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة بابافاسيليو وشهد مران الفترة الصباحية فقرة بدنية قوية لرفع معدلات الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين استعدادا للموسم الجديد .