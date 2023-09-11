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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية : دعم الرئيس السيسي ضرورة وطنية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

أمل سلامة، عضو مجلس
أمل سلامة، عضو مجلس النواب

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان عن حزب الحرية المصرى ان تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ ضرورة وطنية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية؛ التى بدأت على كافة المستويات وفي جميع المجالات منذ توليه المسئولية عام 2014.

 

وأضافت أن استمرار دعم الرئيس السيسي يهدف إلى إعلاء المصلحة الوطنية وتغليب المصلحة العامة للمواطنين؛ ولترسيخ أهداف ومبادئ الجمهورية الجديدة والتى تستهدف تحقيق امال وطموحات المواطنين في مستقبل أفضل.

 

وأكدت النائبة أمل سلامة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية حقق انجازات غير مسبوقة في جميع المجالات؛ حيث نجح في القضاء على الإرهاب؛ وبالتوازى مع ذلك نقذ مشروعات قومية عملاقة؛ ومشروعات حياة كريمة التى تهدف الى تحسين مستوى معيشة اهالينا الذين يعيشون في القرى والعزب والنجوع؛ بعدما تم توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق المحرومة؛ كما اصبحت الخدمات الصحية والتعليمية موجودة في كل قرى مصر؛ فضلا عن مبادرة 100 مليون صحة التى ساهمت قي القضاء على الالتهاب الكبدى الوبائى وقوائم انتظار العمليات الجراحية.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمتلك رؤية سياسية مستقبلية وقادر على تحقيق مستقبل أفضل لجميع المصريين وحماية الامن القومى بعدما نجح في تحقيق علاقات دبلوماسية متوازنة مع جميع القوى الدولية الفاعلة في العالم.

أمل سلامة الحرية المصرى السيسي الانتخابات الرئاسية

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