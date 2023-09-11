صلاح زيدان: البروستاتا ليس لها علاقة بحدوث الضعف الجنسي

أكد الدكتور صلاح زيدان، رئيس قسم المسالك البولية كلية طب بنات الأزهر، أن البروستاتا لا تصيب فقط كبار السن، ولكن يمكن أن تصيب صغار السن، مشيرا إلى أن وظيفة البروستاتا تغذية الحيوانات المنوية.

وأوضح "زيدان"، خلال لقائه ببرنامج طبيب البلد المذاع على شاشة "صدى البلد" من تقديم "شاهيناز جاويش"، أن معظم الشباب يمكن أن يصابوا بالتهابات البروستاتا، مؤكدا أنه يصيب بعض الرجال في سن 40 عاما.

الإصابات قبل سن 40 عاما تكون بسيطة

وتابع رئيس قسم المسالك البولية كلية طب بنات الأزهر، أن البروستاتا ليس لها أي علاقة بحدوث الضعف الجنسي، مشيرا إلى أن الإصابات قبل سن 40 عاما تكون بسيطة.