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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يتفقدان عدد من مشروعات حياة كريمة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف

رافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وزير التنمية المحلية  اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، في جولة تفقدا خلالها عدداً من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بدائرة مجلس قروي سدس الأمراء مركز ببا ، والتي بدأت بتفقد عدد من المشروعات التى تشمل إنشاء نقاط الإطفاء والأسواق المطورة والمواقف العمومية للسيارات، ضمن مشروعات المبادرة.

حيث  تفقد الوزير والمحافظ مشروع إنشاء سوق سدس على مساحة  850 متر، وموقف السيارات على مساحة 860 متر على الطريق الدائري لخدمة أهالي القرية وتوابعها، علاوة على تفقد مشروع إحلال وتجديد وحدة الإطفاء بالوحدة المحلية على مساحة 200 متر، لدعم وتحسين مستوى الخدمة في الحماية المدنية.

كما تفقد الوزير والمحافظ، مشروع المجمع الخدمي بسدس، وتابعا أعمال التجهيز والفرش والتأثيث بالمجمع المفام على مساحة 560متر ،ويتكون من 3 طوابق "دور أرضى وأول وثاني علوى" ويشمل(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن، وحدة محلية ، مكتب تموين، شهر عقاري)، ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها، لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين بدائرة المجلس القروي وتوابعه، علاوة على تفقد المجمع  الزراعي ، والذي  يضم (جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان)، ذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المجلس القروي وتوابعه.

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وتضمنت الزيارة قيام الوزير والمحافظ ، بمتابعة مستجدات سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة،والتي تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، حيث تم تفقد الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مركز طب الأسرة ووحدة الإسعاف بقرية سدس" إنشاء جديد" والذي ينفذه جهاز التعمير ، ضمن حزمة من المشروعات يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.

هذا بالإضافة إلى تفقد مجمع مدارس سدس والذي يضم 6 في مختلف المراحل التعليمية وتشمل  (سدس الاعدادية بنين ، مدرسة القادسية الثانوية الجديدة بنات ، مدرسة أحمد شديد الابتدائية الجديدة بنات، مدرسة الأمير أحمد شديد الابتدائية بنين ، مدرسة سدس الإعدادية بنات ، بجانب مدرسة الفصل الواحد ، فضلاً عن  تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز الشباب بالقرية.

من جانبه ، أوضح الوزير ، أن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي تشهدها الدولة المصرية والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.

فيما أضاف المحافظ أن مبادرة "حياة كريمة" تعد المشروع الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطنين ومتطلبات تحسين جودتها، لافتا إلى تكليفات مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة التي مثلت نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات بعدد من قرى المحافظة، وتعد خطوة هامة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بحشد كافة الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى.

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المبادرة الرئاسية حياة كريمة بني سويف غنيم محافظ بنى سويف لمبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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