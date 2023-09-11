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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشهادات دولية.. وزير العمل يلتقي قيادات السالزيان الإيطالي بالقاهرة لتدريب الشباب مهنيًا

صدى البلد

استجاب وزير العمل حسن شحاتة؛ اليوم الإثنين، لدعوة مدير عام معهد السالزيان "دون بوسكو" الإيطالي بالقاهرة، بيدرو جارسيا بيريز، والوفد المرافق له، لزيارة فرع المعهد بالقاهرة، الأسبوع المقبل، للإطلاع على نشاط المعهد ودوره في تخريج دفعات من الشباب المصري،بشهادات دولية،وتأهليه لسوق العمل الداخلي والخارجي.

ووجه الوزير  فريق العمل المُتخصص من الوزارة بالتواصل مع قيادات المعهد لصياغة شراكة وتعاون مُكثف خلال الفترة المُقبلة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده الوزير ،بمقر الوزارة مع وفد من قيادات المعهد:المدير بيدرو جارسيا بيريز، وتوماس جون ليو وكيل المعهد، ويوسف فايز وأمل جرجس من الشئون القانونية،ومينا نصر المترجم.

وقال الوزير : إن الشراكة المُرتقبة مع المعهد بفرعيه بالقاهرة والإسكندرية،لا يُمكن حصرها في مجرد بروتوكول ،بل ستمتد إلى شراكة وتعاون كامل في ملف التدريب المهني ،وتنمية مهارات الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،وتوفير دورات تدريبية "كورسات" داخل ورش المعهد ،وكذلك الإستعانة بخبراء ومدربي المعهد لتدريب مُتدربين في مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل ،ومنحهم شهادت دولية ،بل وقيام الوزارة بدور فاعل بتوفير فرص عمل للخريجين من المعهد أو من مراكز تدريب الوزارة.

وأوضح الوزير سعي الوزارة إلى تحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قدرات الشباب للحصول على فرص عمل مناسبة، من خلال التعاون القائم مع المعهد للارتقاء بالعملية التدريبية، وتقديم مقترحات التقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهني ودعمها بالخبرات التعليمية، والتدريبية للحصول على أعلى مستوى من التدريب الفني والحرفي.

وقالت الوزارة : إن التعاون بين مصر وإيطاليا بدأ في مجال التدريب الفني والصناعي ،ببروتوكول تنفيذى،تطبيقا لإتفاق التعاون الثقافي بين الحُكومتين فى 8 يناير 1959 وكذلك للبروتوكول المُوقع بين الدولتين  في 28 مارس 1970 ،حيث تأسس معهد " السالزيان دون بوسكو" بالقاهرة 1926،ليقوم بدوره في التدريب والتعليم،على مهن يحتاجها سوق العمل.

وتشمل مجالات التدريب: الكهرباء، حيث يختبر ويعالج صيانات الخطوط واللوحات الكهربائية والمعدات الألية الخاصة بالتحكم، والقدرة على تنفيذ واصلاح الشبكات الكهربائية والآليات ذات النوع الرقمي PLC،ويتدرب الشاب على مبادى التشغيل واستخدمات الماكينات الكهربائية،وكيفية تركيب وحدات الطاقة الشمسية، وفي مجال ميكانيكا الخراطة، التدريب على تصميم القطع الميكانيكية باستخدام التحكم الرقمى CNC ، والعمل على ماكينات مبرمجة وغير مبرمجة، وصيانة وتركيب اجهزة التشغيل، والتعرف على العناصر العامة للإلكترونيات والحاسب الألى لاستخدامها في التحكم الألى، والقدرة على قراءة التصميمات الفنية،

كما تشمل ميكانيكا السيارات ،ليكون المتدرب قادراً على فك وتركيب الأجزاء الميكانيكية للسيارة،و القيام بعمل عَمره للمحرك، وإستخدام جهاز كشف الأعطال،و معالجة اعطال السيارة،وإتقان الرسم الفني،وفي مجال ميكانيكا الخراطة واللحام أيضاً ،إجادة جميع أنواع اللحام "أكسجين وكهرباء ولحام أنابيب بترول، ولحام ثانى أكسيد الكربون وارجون،وتجهيز وتركيب معدات اللحام ،وإتقان الرسم الفنى،و تصنيع أثاثات معدنية"،وتركيب وصيانة وإصلاح آلات التبريد ومكيفات الهواء ،وعلى مشروعات الطاقة الشمسية.

حضر اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، ود . رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ومتابعة شئون العمالة المصرية بالخارج ، وأمنيه عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير .

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