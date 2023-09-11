مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة "أنت الحياة" لأول مرة في محافظتين

انطلقت فعاليات مبادرة "أنت الحياة" لأول مرة بمحافظتين معاً وهما محافظة بني سويف في قرية طنسا بني مالو مركز ببا، ومحافظة الإسكندرية في مركز برج العرب القديم، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2023، لتقديم الدعم للأهالي بالتعاون مع الجهات المعنية منها وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان وغيرهم من المؤسسات المختصة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً وبخاصة في قرى محافظات حياة كريمة.

وأوضحت المؤسسة - في بيان - أن المبادرة تستمر على مدار عدة أيام تقدم خلالها خدماتها وأنشطتها المتنوعة الرياضية والثقافية والفنية والتوعوية لمختلف الفئات من النساء وكبار السن والأطفال.

وشملت فعاليات المبادرة تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

كما شملت فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان للمرضى.

وشملت المبادرة الأنشطة الخاصة بالطفل، وتوعية للسيدات وورش حكي للأطفال ومعرض كتاب فقد تنوعت أنشطة المبادرة والتي امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، تقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة "مصر تقرأ"، فضلًا عما تقدمه مبادرة "أتكلم هنسمعك" من الدعم النفسي، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطن، وضمن مبادرة حياة كريمة أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة" أنت الحياة" في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية وبني سويف والجيزة.

ويأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.