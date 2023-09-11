طقس غير مستقر ورياح مثيرة للأتربة بمطروح

شهدت محافظة مطروح اليوم /الاثنين/ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي سادت معظم المناطق، متأثرة بإعصار دانيال الذي ضرب مناطق عديدة من دول حوض البحر المتوسط آخرها دولة ليبيا التي شهدت أمطارا غزيرة خلال اليومين الماضيين.

وكان محافظ مطروح خالد شعيب وجه برفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى بالتزامن وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مشددا على ضرورة الاستعداد التام والجاهزية لمواجهة أي طوارئ ناتجة عن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وقيام كافة الجهات المعنية بدورها ومسئولياتها مع التخطيط الجيد والتنفيذ الفعلي للمهام والمتابعة المستمرة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أوضحت - في بيان اليوم - أن الإعصار دانيال فقد قوته في ليبيا، وتأثيره لن يكون قويا على البلاد، منوهة إلى أن التوقعات تشير إلى تساقط الأمطار المصحوبة بالبرق والرعد على محافظتي مطروح والإسكندرية وتكون كميتها متوسطة أو أقل من المتوسطة.