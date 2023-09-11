أخبار التكنولوجيا.. اشتري iPhone 11 بسعر 7500 جنيه فقط.. أحدث سمارت ووتش أنيقة بسعر أقل من 1000 جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر سبتمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع Walmart الأمريكي يبيع هاتف آيفون iPhone 11 ليصل سعره بعد الخصم إلى 250 دولار أمريكي (أي ما يعادل 7500 جنيه مصري ).

iPhone 11 هو هاتف ذكي من إنتاج شركة Apple، تم الإعلان عنه في 10 سبتمبر 2019، وهو الإصدار الرئيسي من سلسلة iPhone 11، خلفًا لـ iPhone XR.

تم الكشف عن ساعة Fire-Boltt Crusader الذكية في الهند. تأتي ساعة Fire-Boltt Crusader بتصميم قوي وتتميز بميزة الاتصال عبر تقنية البلوتوث وتحتوي على شاشة بحجم 1.43 بوصة. يأتي إطلاق ساعة Crusader بعد إعلان Fire-Boltt عن ساعة Encore الذكية.

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر سبتمبر.

عرض رائع على موقع eBay يبيع هاتف سامسونج Galaxy S20 Plus ليصل سعره بعد الخصم إلى 185 دولار أمريكي (أي ما يعادل 5500 جنيه مصري).

تستعد شركة Apple لإطلاق هواتف iPhone 15 الجديدة في مؤتمرها السنوي المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل. وبحسب التسريبات الأخيرة، فإن الكاميرا ستكون الميزة الرئيسية في هذه الهواتف، حيث ستشهد تحسينات كبيرة في الكاميرا الرئيسية وإضافة كاميرا تليفوتوغرافية جديدة.

واتساب هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شيوعًا في العالم، ويستخدمه مليارات الأشخاص يوميًا. ومع ذلك، قد لا يعرف العديد من المستخدمين أن هناك بعض الحيل والخفايا التي يمكنهم استخدامها لتحسين تجربة استخدامهم للتطبيق.