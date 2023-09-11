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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. اشتري iPhone 11 بسعر 7500 جنيه فقط.. أحدث سمارت ووتش أنيقة بسعر أقل من 1000 جنيه

أخبار التكنولوجيا//اشتري
أخبار التكنولوجيا//اشتري iPhone 11 بسعر 7500 جنيه فقط..أحدث

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

عرض الاثنين.. اشتري iPhone 11 بسعر 7500 جنيه فقط

 

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر سبتمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع Walmart الأمريكي يبيع هاتف آيفون iPhone 11 ليصل سعره بعد الخصم إلى 250 دولار أمريكي (أي ما يعادل 7500 جنيه مصري ).

iPhone 11 هو هاتف ذكي من إنتاج شركة Apple، تم الإعلان عنه في 10 سبتمبر 2019، وهو الإصدار الرئيسي من سلسلة iPhone 11، خلفًا لـ iPhone XR.

 

أحدث سمارت ووتش أنيقة بسعر أقل من 1000 جنيه

 

تم الكشف عن ساعة Fire-Boltt Crusader الذكية في الهند. تأتي ساعة Fire-Boltt Crusader بتصميم قوي وتتميز بميزة الاتصال عبر تقنية البلوتوث وتحتوي على شاشة بحجم 1.43 بوصة. يأتي إطلاق ساعة Crusader بعد إعلان Fire-Boltt عن ساعة Encore الذكية.

 

وحش العروض..اشتري موبايل سامسونج S20 جديد بـ 5500 جنيه

 

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر سبتمبر.

عرض رائع على موقع eBay يبيع هاتف سامسونج Galaxy S20 Plus  ليصل سعره بعد الخصم إلى 185 دولار أمريكي (أي ما يعادل 5500 جنيه مصري).

 

أوعى تشتري موبايل دلوقتي.. أقوى كاميرا مع iPhone 15

 

 تستعد شركة Apple لإطلاق هواتف iPhone 15 الجديدة في مؤتمرها السنوي المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل. وبحسب التسريبات الأخيرة، فإن الكاميرا ستكون الميزة الرئيسية في هذه الهواتف، حيث ستشهد تحسينات كبيرة في الكاميرا الرئيسية وإضافة كاميرا تليفوتوغرافية جديدة.

 

أحدث حيل واتساب في 2023 لازم تجربها

 

واتساب هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شيوعًا في العالم، ويستخدمه مليارات الأشخاص يوميًا. ومع ذلك، قد لا يعرف العديد من المستخدمين أن هناك بعض الحيل والخفايا التي يمكنهم استخدامها لتحسين تجربة استخدامهم للتطبيق.

 

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عرض الاثنين.. اشتري iPhone 11 بسعر 7500 جنيه فقط

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