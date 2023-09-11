الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي بيلجورود وكورسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي بيلجورود وكورسك.

جاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الاثنين: “تم في الساعة 13:00 تقريبا من اليوم الاثنين، إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلجورود، و كورسك”.

كانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت اليوم الإثنين، أن قواتها واصلت خلال اليوم الماضي التصدي لهجمات الجيش الأوكراني على عدة محاور، وكبدت الجيش الأوكراني خسائر ملموسة في الأفراد والعتاد.



وأفادت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، إن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 675 عسكريا خلال يوم واحد.