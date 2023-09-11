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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العاصفة دانيال وصلت مصر .. تحذير عاجل من الأرصاد

عاصفة
عاصفة

كشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية وبهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل ومعلومات عن العاصفة دانيال، كما كشف موعد وصولها إلى مصر.

 

الأرصاد: العاصفة دانيال ستكون أقل حدة وشدة في مصر

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وقال محمود شاهين في مداخلة هاتفية على قناة " القاهرة الإخبارية"،:"  العاصفة دانيال تسببت في أمطار غزيرة ونشاط رياح على اليونان وليبيا ".

وأضاف محمود شاهين :" نوهنا بأن العاصفة دانيال تفقد قوتها بدخوله على الأراضي الليبية وهذا ما حدث في ليبيا وبدأت العاصفة في دخول الأراضي المصرية منذ ساعات ".

 

وتابع محمود شاهين :" هناك رياح جنوبية غربية في مقدمة المنخفض الجوي وهناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السلوم ومطروح والإسكندرية".

 

وأكمل محمود شاهين :" منذ ساعة امتدت الأتربة ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وهناك ارتفاع في درجات الحرارة يصل لـ 37 درجة مئوية على القاهرة مع انخفاض الرؤية الأفقية".

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