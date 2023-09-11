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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمشاركة 12 شركة مصرية.. افتتاح معرض السعودية للبنية التحتية اليوم

صدى البلد

تشارك 12 شركة مصرية من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في معرض السعودية للبنية التحتية الذي انطلقت فعالياته اليوم. 

افتتح المعرض كل من وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس علي بن هادي راجحي والمهندس زكريا بن عبد الرحمن آل عبد القادر رئيس الهيئة السعودية للمقاولين وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.


وشارك في الافتتاح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس وناريمان شحاته مدير المعارض بالمجلس و عمرو عادل نائب القنصل التجاري بمكتب التمثيل التجاري المصري بجده المملكة العربية السعودية.

وأكد المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين في كلمته الافتتاحية علي اهمية  اللقاءات والمحادثات وورش العمل  التي تجرى علي هامش المعرض ويشارك فيها مسئولين حكوميين من ممثلي الوزارات وصانعي السياسه وقادة الصناعه والخبراء المتخصصين  والتي من شأنها أن تثري الفكر.

وأشار إلي عقد حلقة نقاشية وزارية رفيعة المستوى حول قيادة بنية تحتية مستدامة من أجل مستقبل أفضل، بمشاركة  المهندس بدر بن عبد الله الدلامي، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، و المهندس سلطان بن حسين ال مشهور، الوكيل المساعد للمشاريع – وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان والمهندس بسام البسام، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

من جانبه أوضح خالد أبو المكارم ان "معرض السعودية للبنية التحتية" ضم مجموعة كبيرة من العارضين المحليين والدوليين لعرض منتجات وخدمات وخبرات خاصة  بالبنية التحتية المتطورة، مع توفير منصة للشركات المحلية لعرض قدراتها في هذا التجمع الذي تشارك فيه 12 شركة مصرية بالتزامن مع معرض water expo والذي يعد واحد  من أهم المعارض المتخصصة في كل ما يخص البنيه التحتية ومعالجة المياه في المملكة العربية السعودية.

يقام المعرض السعودي للبنية التحتية بدعم من قبل الهيئة السعودية للمقاولين بصفتها الجهة المنظمة لقطاع المقاولات وبتنظيم شركة دي أم جي.

وتعليقاً على شراكتها مع الحدث، قال عبد المجيد الرشودي، محافظ الهيئة السعودية للمقاولين: "تكرس الهيئة السعودية للمقاولين جهودها لتعزيز صناعة المقاولات في المملكة، وتعزيز الاستثمار، وتسهيل التواصل من خلال العديد من الفعاليات والمؤتمرات.

ويعد المعرض فرصة مثالية للتواجد بسوق المملكة العربية السعودية حيث يستقطب المعرض أكثر من 200 عارضا دوليا ومحليا و7000 مشارك مرفق تقرير دورة ٢٠٢٢.

ويشارك به أكثر من 14 دولة منها (ايطاليا – الهند – روسيا – الولايات المتحدة – المانيا- قطر – البحرين-جنوب افريقيا – سلطنة عمان - ماليزيا).

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