الدلتا تشهد رواجًا عقاريًا جديدًا

صرح الدكتور بهاء سالم رئيس مجلس إدارة المجموعة المنفذة لأكبر مركز تجارى بالدلتا أن منطقة الدلتا تعد صاعدة وواعدة فيما يخص الاستثمار العقارى.

وقال إن التطوير العقارى ينال جميع المحافظات المصرية باعتبار أن السوق العقارى صاعد وواعد باستمرار.

وأشار إلى أن الدلتا تشهد المشروع الأكبر والأضخم على مساحة بنائية 150 ألف مترمربع، وهي عبارة عن 40 ألف متر مربع نشاط تجارى، وتشمل أيضًا 7 أبراج سكنية.

وقال ان هناك مستشفى جديدا على مساحة 14 ألف متر يضم 150 سريرًا به جميع التخصصات، وتم إنشاؤه على أحدث المعايير الطبية الدولية لخدمة أهالى بنها والدلتا بشكل عام.

وقال إن بنها سوف تشهد أول كارفور إضافة إلى العديد من الماركات العالمية خلال الفترة القادمة بما يخدم مئات الآلاف من السكان.