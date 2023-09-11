أخبار الفن.. شمس تهاجم الفنانين: الكفن ملهوش جيوب.. مهرجان الجونة يزف بشرى لجمهوره في الدورة السادسة

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

يسرّ مهرجان الجونة السينمائي أن يعلن عن فتح باب التسجيل أمام الجمهور الشغوف بالأفلام للحصول على بطاقة اعتماد محبي السينما، لحضور فعاليات دورته السادسة التي تُقام في الفترة ما بين 13 - 20 أكتوبر.

يضمن اعتماد محبي السينما لحامليه من الجمهور حضور فعاليات سوق منصة الجونة السينمائية، كما يمكنهم من دخول ساحات العرض.

وسيتاح لعشاق الأفلام فرصة الالتقاء بشخصيات إقليمية وعالمية لها دور فعال في صناعة السينما سيجتمعون في قلب المهرجان "البلازا".

ويمنح حامليه أيضًا فرصة مشاهدة أكبر قدر ممكن من الأفلام والتواجد في أبرز أحداث الصناعة يوميًا، إذ يؤهل حامليه للحصول على 3 تذاكر يوميًا لحضور المناقشات والمحاضرات بواقع تذكرة واحدة للفعالية الواحدة.

كما يمكنهم من الحصول على 4 تذاكر يوميًا لمشاهدة الأفلام بواقع تذكرة واحدة لكل فيلم.

تستعد الفنانة دينا عبد الله إلى العودة مرة أخرى لتقديم البرامج التليفزيونية بعد فترة من الغياب.

ومن المقرر أن تبدأ الفنانة دينا عبد الله التحضير إلى برنامجها الجديد بعد الانتهاء من اجازتها الصيفية ، حيث تضع الخطوط العريضة للبرنامج التي سيكون في قالب اجتماعي .

دينا عبد الله كانت قد قدمت عددا من البرامج الفنية والخدمية الناجحة، ومنها برنامج حبيب الملايين الذي استضافت فيه كبار النجوم امثال عبد المنعم مدبولي ، سعيد صالح ، صباح ، عزت العلايلي .

كشفت الفنانة شمس، تفاصيل مقابلتها مع الراقصة والفنانة دينا، وأحد المنتجين، بعد تعرضها لاكتئاب بسبب عدم عملها.

وقالت شمس خلال تصر تليفزيونية :” قابلت دينا وقعدت جنبي بتاع ساعتين تلاتة وأدتني طاقة إيجابية للحياة وحب المهنة تاني، قالتلي لازم تخرجي معانا قولتلها انا هخرج معاكي يا دينا عشان الحب باين في عنيكي، هخرج مع الناس اللي احس انهم بيحبوني مش هخرج عشان حد ينافقني او انافق حد او اعمل مصلحة من حد او العكس.

وتابعت شمس: في ناس عايشة الدور ومن ضهرك بتكرهك وبتتكلم عليكي وحش.. كل حاجة بتوصل محدش بيقولك مين بس انتي بتعرفي من الكلام اللي بيترميلك، في ناس بتوصل الكلام، في حد ممكن يقولك رشحتك لدور بس فلانة قالت إن شاء الله، يعني إن فلانة بتكرهك.