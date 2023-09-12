محاكمة المتهمين بقتل شاب الزاوية الحمراء

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 12 سبتمبر المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ قتل شاب في الزاوية الحمراء أثناء عودته من حفل زفاف لسرقته، بعد قرار إحالتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مقترن بالسرقة.

وقال أحد أقارب الشاب المجني عليه ويدعى محمد، يبلغ من العمر 23 سنة، لـ القاهرة 24، إن الضحية كان في طريقه لحضور حفل زفاف، وبحوزته مبلغ 15 ألف جنيه، فشاهده أحد الأشخاص، وحاول الاستيلاء على المبلغ المالي بالقوة، وعند محاولة الشاب الهرب، فاجأه المتهم، وبصحبته 12 شخصا، ينقضون عليه بالضرب، وطعنه المتهم بسلاح أبيض، حتى فارق الحياة.