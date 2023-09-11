أوكرانيا تطالب الولايات المتحدة بـ14 مليار دولار في عام 2024.. تفاصيل

قال وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، إن أوكرانيا تأمل في الحصول على 14 مليار دولار من الولايات المتحدة في عام 2024 لتمويل ميزانية الدولة.

وقال مارشينكو: "في عام 2024، تأمل وزارة المالية أن تتلقى من الولايات المتحدة لتمويل ميزانية الدولة بمستوى العام الحالي، ما لا يقل عن هذا العام: من 12 إلى 14 مليار دولار، وهذا ما نعمل على تطويره".

وأضاف أن أوكرانيا تأمل في اعتماد الميزانية الأمريكية المؤقتة في المستقبل القريب والحصول على 3.3 مليار دولار أخرى بحلول نهاية هذا العام لتغطية العجز في ميزانية الدولة الأوكرانية.

وأوضح وزير المالية الأوكراني، أن التمويل الخارجي لموازنة الدولة عام 2023، بلغ 42 مليار دولار، ومن هذه الأموال، ذهب 35 ملياراً لتغطية عجز ميزان المدفوعات، والباقي لزيادة الاحتياطيات وسداد الديون.