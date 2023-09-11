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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الطيران ومحافظ البحر الأحمر يشهدان جلسة الاستماع لمشروع تطوير مطار الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

انطلقت اليوم فعاليات جلسة الإستماع والتشاور الجماهيري، لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة.. كأول جلسة من نوعها يتم تنفيذها على مستوى وزارى .

وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعدد من قيادات محافظه البحر الأحمر ومسئولي وزارة البيئه وجهاز شئون البيئة من مختلف القطاعات الحكومية ونواب مجلسي النواب والشيوخ وكبار رجال الأعمال وممثلي الجهات المعنية والمحليات وغرف المنشآت السياحية وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال السلامة البيئية.

وتهدف الجلسة التشاورية الى مناقشة كافة البنود المتعلقة بدراسة تقييم الأثر البيئي والإجتماعي للمشروع الجديد وكذلك مناقشة الموضوعات المرتبطة ببنود الدراسة وشرح التأثيرات البيئية الإيجابية المحتملة للمطار وكيفية الحد منها.

وفي هذا السياق أشار الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بأهمية عقد هذه الجلسة كونها أحد الإجراءات الداعمة لإعداد دراسة التقييم للمشروع التنموي الجديد وتسهم في الوقوف على منهجية الإعتبارات البيئية وآليات تطبيق الإستدامة في مشروعات تطوير المطارات المصرية، بما يتوافق مع المتطلبات الدولية البيئية والهادفة لخفض الإنبعاثات الكربونية وفقًا لرؤية مصر المستقبلية ٢٠٣٠ وأهداف التنمية الشاملة التي تتبناها وزارة الطيران المدني في مختلف المجالات..

مضيفًا أن لقاء  اليوم يعد فرصة حقيقة ومؤشر واقعي   على التعاون المثمر والتنسيق المتكامل بين وزارة الطيران  المدنى وجميع مؤسسات الدولة وهو ما يعكس تكامل الجهود الفعالة المبذولة في هذا المجال.

من جانبه، أكد  الطيار  أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات على أهمية المشروع الذي يأتي ضمن  الأهداف التنموية التي نسعي إلى تحقيقها من خلال مشروعات التطوير  في مختلف مواقع العمل، موضحًا أهمية مطار الغردقة الدولي والموقع اللوجيستي المتميز للمطار كأحد أهم المطارات المصرية السياحية، مشيرًا إلى أن جلسة اليوم تهدف إلى تقييم الدراسات المبدئية والجدوي الاقتصادية والاجتماعية  المتوقع الوصول إليها في ضوء توجهات الدولة المصرية من أجل تحقيق الإستدامة والاهتمام بالمشروعات الخضراء صديقة البيئة.

وأشار الى أن المشروع يُعد قبلة جديدة للاستثمارات وجذب شركات الطيران والمسافرين من حول العالم الى بمدينة الغردقة.

وشهدت الفعاليات تقديم عرض توضيحي من المهندس ياسر إبراهيم مدير المشروع؛ تناول عرض الوصف الكامل للمشروع وتقييم الأثر البيئي والإجتماعي و مناقشة بنود الدراسة وشرح التأثيرات البيئية المحتملة،  وكيفية الحد منها كما تم استعراض مؤشرات الدراسات المبدئية التي تمت من خلال الإستعانة بإستشاري بيئي معتمد من داخل المنظومة وبمشاركة فريق عمل مؤهل وعلى أعلى المستويات المختصة بالقياسات البيئية؛ فضلا عن مناقشة التأثيرات السلبية المحتملة لظاهرة الإحتباس الحراري في ضوء تقييم الوضع الحالى والمستقبلي للمشروع والتأثيرات البيئية الحالية المحيطة للمشروع، فضلا عن توضيح الجدوى الاقتصادية المتوقعة من تنفيذه على أرض الواقع.

كما قدم الدكتور عمرو جمعه إستشاري الشركة المصرية للمطارات لشئون البيئة عرضا توضيحيا أشار من خلاله الى  الإجراءات الداعمة للمشروع الجديد، موضحا أن دراسات المشروع قائمة على عدة محاور  من أجل تحقيق الميزة التنافسية في ضوء دراسة سوق الطيران العالمي.

القابضة للمطارات والملاحة الجوية الفريق محمد عباس حلمى عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر مطار الغردقة الدولى مطار الغردقة وزارة الطيران المدني

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