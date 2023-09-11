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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلعت أسنانها .. تفاصيل مؤلمة في تعذيب فتاة من ذوي الهمم بالمقطم

التعدى على صغيرة
التعدى على صغيرة

تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق مع المتهمة بتعذيب ابنة زوجها من ذوي المهم بالمقطم.

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بإخلاء سبيل موظف في اتهامه بتعذيب ابنته من ذوي الهمم بمساعدة زوجته بمنطقة المقطم.


بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من سيدة تتهم طليقها وزوجته بتعذيب ابنتها (معاقة)، وعلى الفور انتقل رجال مباحث محل بلاغ تم صحة البلاغ، ليتم ضبط الأب لسماع أقواله في بلاغ والدة الفتاة، وسرعة ضبط وإحضار زوجة الأب الهاربة.

واستمعت النيابة إلى أقوال الأب، والذي قال في التحقيقات إنه لم يكن يعرف شيئا عن فيديو تعذيب الفتاة المعاقة، ولكنه تفاجأ بوجود فيديو تظهر فيه الفتاة مصابة في جسدها جراء بعض الحروق.

وأضاف الأب أنه انفصل عن زوجته والدة الطفلة منذ حوالي 13 عاما، ولكنه احتفظ بتربية الفتاة معه، وترك طفليهما الآخرين مع والدتهما لتربيتهما، ثم تزوج.

وأكمل الأب في التحقيقات، أنه يمتلك شركة تعمل في مجال النقل، وكان قد كتب بعض الممتلكات باسم ابنته المعاقة كي تكون سندا لها في الحياة، لأنها لا تستطيع العمل والإنفاق على نفسها، وكانت الحياة هادئة منذ الانفصال عن والدة الفتاة.


وأشار الأب، خلال أقواله، إلى أن زوجته الجديدة كانت تعتدي على الفتاة بالضرب، ولم يكن يعرف ذلك، حتى إنها في بعض المرات خلعت أسنانها، وعندما كنت أسالها كانت تقول إن الفتاة شقية، وإنها تضر نفسها كثيرا بسبب تصرفاتها.

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