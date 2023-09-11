توقيع 50 اتفاقية خلال منتدى الاستثمار السعودي الهندي

وقعت السعودية والهند حوالي 50 اتفاقية وذلك على خلفية زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان للهند واستقباله من قبل رئيسة البلاد دروبادي مورمو ورئيس الوزراء، ناريندرا مودي.

هذا وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، تم توقيع 50 اتفاقية وذلك خلال منتدى أقيم في نيودلهي للاستثمار السعودي الهندي، إذ قالت الخارجية الهندية إن مجالات التعاون بين البلدين تشمل الطاقة والدفاع والفضاء وأشباه الموصلات.

وقالت وزارة الاستثمار السعودية إن المملكة والهند وقعتا أكثر من 50 اتفاقية في منتدى الاستثمار في أعقاب قمة مجموعة العشرين، هذا وتم توقيع اتفاقات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال والكيماويات والطاقة والصناعات المتقدمة.

ووُقع اتفاق لإقامة مراكز خدمة لشركة “بتروليوم اكسبريس” في محطات وقود تديرها “اتش بي سي ال” في الهند.

هذا وقال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إنه لا يوجد توقيت محدد للاستثمارات السعودية المخططة بقيمة 100 مليار دولار في الهند.

رئيس الوزراء الهندي

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه التقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين واستعرض الزعيمان العلاقات التجارية وعبرا عن ثقتهما في تحسين الروابط الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف مودي في منشور على منصة إكس أن "نطاق التعاون هائل في مجالات ربط الشبكات والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وأشباه الموصلات وسلاسل التوريد".

ولي العهد السعودي

ومن جهته، قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن العلاقات بين السعودية والهند ذات منفعة متبادلة بين البلدين ونعمل معها على الفرص المستقبلية ونتعاون لبناء المستقبل.

وأكد ولي العهد أن الجالية الهندية جزء من المملكة ولعبت دورا كبيرا في نموها الاقتصادي كما تمثل 7% من التعداد السكاني، مضيفاً أن السعودية ترعاهم مثل مواطنيها.