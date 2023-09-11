نقابة محاميي أسوان توضح حقيقة الإضراب بمحكمة كوم أمبو الجزئية

أصدرت نقابة محاميي أسوان برئاسة حمادة كرورة، بيانًا بشأن ما تداولته إحدى القنوات العربية، على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول وجود إضراب عن العمل بمحكمة كوم أمبو الجزئية بأسوان.

وأكدت نقابة المحامين بأسوان، أنه لا صحة لهذه الأخبار التي تداولتها هذه القناة، وأن العمل مستمر بكافة محاكم أسوان من جميع المحامين، ولم يتوقف كما أشيع من هذه القناة.

وطالبت النقابة هذه القناة بضرورة تحري الدقة في الأخبار التي تقوم بنشرها.

كما أكدت نقابة أسوان الفرعية، على ثقتها في القيادات السياسية والأمنية والقضائية في جمهورية مصر العربية، وأن المحامين شركاء القضاء في تحقيق العدالة.