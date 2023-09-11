خبير اقتصادي: المغرب يكافح الأضرار المترتبة على الزلزال

أكد الدكتور بدر زاهر، أستاذ الاقتصاد والأعمال، أن هناك تحديات أصبحت تواجه المغرب بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الجمعة الماضي، موضحا أن أبرز هذه التحديات يتعلق بالأثر البشري والاقتصادي.

وأشار زاهر خلال مداخل هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك أكثر من 15,000 أسرة تضررت بشكل مباشر من الزلزال، حيث فقدت منازلها ومواردها المالية، وهو ما يستدعي تدخل الحكومة لتلبية احتياجاتهم من الغذاء والرعاية الطبية.

ووضح أن الحكومة المغربية تواجه أيضا ضغطًا كبيرًا في هذا السياق، وأن الملك محمد السادس أصدر توجيهات بتغطية تكاليف هذه الأسر وتوفير مأوى لهم، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة العمل بسرعة لتقديم الدعم وبناء مأوى للمتضررين، خاصة في المناطق الجبلية والمناطق النائية، وبناءً على الظروف المناخية التي تتغير في المنطقة.