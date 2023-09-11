جراح نمساوي يكشف السبب الحقيقي وراء إصابة أكرم توفيق

نشر الكابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق تصريحات كريستيان فينك الجراح النمساوي الذي أجرى عملية الرباط الصليبي للاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكرم توفيق .

و كتب ماهر همام عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : كريستيان فينك الجراح النمساوي 🗣 لا اعتقد أن إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي بسبب حماسه الزائد ولكنه فقط غير محظوظ وأتمنى أن يعود سريعا للملاعب 🦅.

وعلق أكرم توفيق، نجم النادي الأهلي، على أنباء غضب “كولر” المدير الفني للفريق الأول، منه؛ بسبب استعجاله العودة للملاعب والمشاركة في المباريات.

وكتب أكرم توفيق، عبر “فيس بوك”: “مفيش استعجال”.