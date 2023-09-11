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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تعلق على آثار العاصفة دانيال في ليبيا

العاصفة دانيال في
العاصفة دانيال في ليبيا

علقت وزارة الخارجية الجزائرية على الأزمة التي تواجه ليبيا في الوقت الحالي بسبب العاصفة دانيال التي ضربت البلاد وتسبب في أزمة كبيرة.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الاثنين 11 سبتمبر إنه "على إثر السيول والفيضانات المأساوية التي ألمت بالشقيقة ليبيا، تتقدم الجزائر بأخلص التعازي والمواساة لدولة ليبيا حكومة وشعباً، وتؤكد على تعاطفها وتضامنها معهم في مواجهة آثار هذه المحنة".

وأعربت الجزائر عن كامل استعدادها للوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين ومدِّهم بيد الدّعم والمساعدة للتخفيف من وطأة وتوابع هذه الكارثة.

وتسببت العاصفة دانيال في آثار كارثية على مدينة درنة الليبية، حيث أعلن المجلس البلدي في المدينة اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، انهيار سدين في المدينة، بحسب ما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية.

وأعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في وقت سابق من اليوم الاثنين أن درنة "مدينة منكوبة" جراء السيول التي اجتاحتها بسبب العاصفة دانيا، وضربت المنطقة الشرقية في ليبيا. 

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد مسعود، إن 150 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بسبب الفيضانات والسيول التي خلفتها العاصفة "دانيال" في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة"، وفقا لما نشرته وكالة "فرانس برس".

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