استعدادا لمواجهة الأهلي.. ‏اتحاد العاصمة الجزائري يغادر إلى السعودية

نشر ماهر همام نجم الأهلي السابق، صورة لفريق ‏اتحاد العاصمة الجزائري عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب ماهر همام : فريق ‏اتحاد العاصمة الجزائري يتجه إلى السعودية استعداداً لمواجهة الأهلي يوم الجمعه في السوبر الأفريقي 🏆.

وعلى الجانب الاخر يلتقي الأهلي مع سان جورج في ذهاب دور 32 من البطولة يوم الجمعة 22 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة، على أن يتم لعب لقاء الإياب بين الفريقين يوم السبت 30 سبتمبر على الملعب نفسه، لتحديد المتأهل لدور المجموعات من البطولة.

وتأهل فريق سان جورج للدور 32 من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز في الذهاب والإياب على كم كم بطل زنجبار بهدفين مقابل هدف ثم الفوز بثلاثة أهداف لهدف ليتأهل لمواجهة الأهلي بطل النسخة السابقة والذي تم إعفاؤه من الدور التمهيدي للبطولة.