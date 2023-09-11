انفعل وضرب الطاولة.. إعلان غير مبشر من زيلينسكي بشأن التفاوض مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن صراع الاستنزاف طويل الأمد سيؤدي إلى خسائر أكبر بين الأوكرانيين.

وفي مقابلة مع صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية، قال زيلينسكي، إن “أوكرانيا ستفقد المزيد من الناس، وهذا سيؤدي إلى إدخال اقتصاد عسكري بالكامل”.

وأشار زيلينسكي إلى أن الحكومة بحاجة إلى أن تنقل للشعب فكرة إدخال الاقتصاد العسكري. لكنه لم يحدد كيف سيتم تحقيق ذلك.

مفاوضات السلام

وردا على سؤال حول تسوية محتملة مع روسيا، أكد زيلينسكي أن كييف لن تبرم أي اتفاقات أبدا، موضحا أن الصراع سيستمر طالما بقيت روسيا على أراضي أوكرانيا.

ولفتت صحيفة “الإيكونوميست”، إلي أنه أثناء حديثه عن محادثات السلام، ضرب زيلينسكي الطاولة بقوة.

كما أولى زيلينسكي اهتمامًا خاصًا للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، مؤكدا أن فوز دونالد ترامب لن يكون انتصارا لروسيا.