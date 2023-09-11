"نيويورك تايمز" تصدم بايدن بشأن فرص إعادة انتخابه رئيسا لأمريكا

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن الرحلات الخارجية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى قمة مجموعة العشرين وفيتنام لن تغير من فرصه السياسية في إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن “رحلات بايدن الخارجية لن تغير في النهاية فرصه السياسية في الداخل، حيث معدلات شعبيته ضعيفة".

وتوقعت “نيويورك تايمز”، صراعا شرسا على الرئاسة بين الرئيس جو بايدن، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي في فيتنام، أنه يتبع تعليمات موظفيه.

وظهر بايدن مرتبكًا خلال مؤتمر صحفي في فيتنام أمس الأحد، قائلاً إنه "سيتبع الأوامر فقط" أثناء فحص الأوراق والتحدث إلى الصحفيين.

وقال بايدن خلال المؤتمر الصحفي: "سأتبع أوامري هنا. أيها الموظفون، هل هناك أي شخص لم يتحدث بعد؟".