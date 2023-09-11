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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد ماذا حدث لموانئ النفط الليبية بعدما ضربت العاصفة دانيال البلاد

ليبيا
ليبيا

قال مهندسان يعملان في مجال النفط، إنه جرى إقرار تحركات لحماية موانئ النفط في ليبيا، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24.

وذكر المصدران، أن أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا هي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة مغلقة منذ مساء السبت لمدة ثلاثة أيام.

يأتي ذلك، فيما قال شهود إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.
وأعلنت السلطات حالة الطوارئ القصوى وأغلقت المدارس والمتاجر وفرضت حظر التجول.

وقالت السلطات، إنها وجهت جميع الأجهزة الحكومية بالتعامل الفوري مع الأضرار والفيضانات في المدن الشرقية.

وقالت الأمم المتحدة في ليبيا إنها تتابع العاصفة  وستقدم "مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني".

وأظهرت لقطات بثتها قناة المستقبل التلفزيونية بليبيا فيضانات عارمة جرفت سيارات.

ونشرت القناة أيضًا صورًا لانهيار طريق بين سوسة وشحات، موطن موقع قورينا الأثري الذي أسسه اليونانيون والمدرج على قائمة اليونسكو .

وقال شهود إن منسوب المياه وصل إلى ثلاثة أمتار في درنة.


وأعلن برلمان شرق ليبيا الحداد لمدة ثلاثة أيام. كما أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة في طرابلس، الحداد لمدة ثلاثة أيام في جميع المدن المتضررة، واصفا إياها بـ"المناطق المنكوبة".

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا تقطعت بهم السبل على أسطح سياراتهم عندما ضربت العاصفة دانيال مدن بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنة، وهي مدينة تقع على البحر الأبيض المتوسط ​​على بعد حوالي 250 كيلومترا (150 ميلا) شرق بنغازي.

النفط حماية موانئ النفط ليبيا العاصفة دانيال بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنة

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