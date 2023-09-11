متى تتوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؟.. الكرملين يفجر مفاجأة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن نظام كييف يواصل ارتكاب الهجمات الإرهابية، لذا يجب أن تستمر العملية العسكرية الخاصة لقمع هذا التهديد.

أوضح بيسكوف في مقابلة مع قناة "آر بي سي" التلفزيونية، أوكرانيا لا تقف عن استخدام الهجمات الإرهابية؛ فهي لا تخجل من الهجمات ضد المشاهير وقادة الرأي العام، وبالطبع ضد أهداف مدنية".

أضاف: "من الواضح أن نظام كييف يميل إلى الاستمرار في هذه الممارسة، ولهذا السبب فإن هذا يعني الاستمرار غير المشروط للعملية العسكرية الخاصة للقضاء على هذا التهديد".

أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن القوات المسلحة الروسية وقوات الدفاع الجوي وأجهزة الأمن تواصل تحسين أساليبها في مكافحة هجمات الطائرات بدون طيار، مشيرا إلى أننا نأمل أن نتمكن بمرور الوقت من القضاء على مثل هذه التهديدات بشكل أكثر فعالية وكاملة.

وأضاف بيسكوف، أن الشيء الأكثر أهمية هو مواصلة العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق النصر، من أجل القضاء على هذا التهديد في المستقبل.