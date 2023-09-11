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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمهيدًا لدخولها الخدمة.. محافظ الوادي الجديد يتفقد استعدادات المدرسة الرسمية الدولية

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مقر المدرسة الرسمية الدولية (I.P.S) بمدينة الخارجة، للاطمئنان على جاهزيتها، يرافقه المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم، والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة، ولفيفٌ من التنفيذيين المعنيين.

ووجّه المحافظ بإنهاء فرش القاعات الدراسية، وتنجيل الملعب ورصف أرض الفناء، وعمل لوحات جدارية وزراعة الأحواض مراعاةً للمظهر الجمالي، كما وجّه بعمل مطبات صناعية أمام المدرسة حرصًا على سلامة الطلاب.

يأتي التوسع في إنشاء المدارس الخاصة والدولية بالمحافظة؛ سعيًا للاستثمار في الأجيال القادمة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة تواكب أحدث المعايير الدولية.

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