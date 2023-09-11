• مؤشر السوق السعودي يرتد من أدنى مستوياته في 3 أشهر

• سهم أرامكو يتراجع لأدنى مستوياته في شهر

• مؤشر بورصة قطر يرتفع للجلسة الرابعة على التوالي

• المؤشرات الإماراتية ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي

• المؤشر الثلاثيني المصري يسجل أكبر خسارة يومية في شهرين



نشرت وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية” تقرير عن أداء البورصات العربية اليوم الإثنين، أبرزت فيه ارتفاع معظم أسواق الخليج مع وصول خام برنت لمستويات 91 دولاراً.. وجني الأرباح ينال من بورصة مصر، وجاءت كما يلي:

السوق السعودي:

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 0.7% في يوم الإثنين بعد 7 جلسات متتالية من الخسائر ليرتد من أدنى مستوياته في 3 أشهر ويغلق عند 11235 نقطة وسط سيولة بلغت نحو 6.5 مليار ريال.

وجاء الدعم من ارتفاع سهمي الراجحي وstc بنسبة 0.85% و1.3% على التوالي، بالإضافة لارتفاع سهم أنابيب السعودية 1.2% مسجلاً أعلى إغلاق له منذ عام 2014.

بالمقابل، تراجع سهم أرامكو بنسبة 0.44% إلى أدنى مستوياته في شهر بالتزامن مع بدء التداول على السهم بدون أحقية التوزيعات النقدية.

وفي السوق الموازية، قفز سهم المناولة للشحن في أول جلسة تداول له بنسبة 30%، إلا أن مؤشر السوق تراجع بنسبة 1.3% بضغط من تراجع سهم جاهز بنسبة 7%.

بورصة مصر:

أغلقت المؤشرات المصرية على خسائر جماعية في جلسة الإثنين بضغط من جني الرباح وسط سيولة مرتفعة نسبياُ بلغت نحو 3.2 مليار جنيه لتنخفض القيمة السوقية إلى نحو 1298.8 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الثلاثيني بنسبة 1.5% من أعلى مستوياته على الإطلاق مسجلاً أكبر خسارة يومية له في شهرين بضغط من تراجع القيادي سهم التجاري الدولي بنسبة 1.5%.

كما أغلق المؤشر السبعيني منخفضاً بنحو 0.9% ليغلق دون مستويات 3800 نقطة.

وأظهرت البيانات تسجيل العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 22 و112 مليون جنيه على التوالي مقابل صافي شراء للمصريين بقيمة 135 مليون جنيه.

وفي مقابلة مع CNBC عربية توقعت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد ان يقل معدل نمو الاقتصاد عن 4% خلال العام المالي المنتهي 2022-2023، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة لنمو الاقتصاد بنسبة 4.2%.

‏الأسواق الخليجية الأخرى :

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية بعد أن لامس خام برنت مستويات 91 دولاراً اليوم الإثنين وقبيل إعلان بيانات التضخم الأميركية والتي سترسم مسار قرار الفدرالي بشأن معدلات الفائدة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.55% اليوم الإثنين مسجلاً رابع مكاسب يومية على التوالي ليستعيد مستويات 10400 نقطة بدعم من ارتفاع سهم مجموعة QNB بنسبة 0.8% وسهم البنك التجاري بنحو 1.3%.

بينما انخفض مؤشر الكويت الأول بنحو 0.2% بعد 3 جلسات متتالية من الارتفاع بضغط من تراجع سهمي الوطني وبيتك بنسبة 0.1% و0.3% على التوالي.

وفي أسواق الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي بنحو 0.1% في جلسة الإثنين مسجلاً ثالث مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي إعمار والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.4% و0.9% على التوالي.

وارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.2% مسجلاً ثالث مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي الدار وطاقة بنسبة 1.5% و4.4% على التوالي.