تصاعدت التوترات في البوسنة والهرسك منذ قيام زعيم صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، بالتوقيع على العديد من التشريعات المثيرة للجدل في يوليو الماضي، وفق ما ذكرت صحف أوروبية.

ويواجه دوديك لائحة اتّهام من المدّعي العام المحلّي، لأنّه أصدر في يوليو الماضيلا قانوناً يحظر تطبيق أيّ قرار يتّخذه الممثّل السامي في أراضي الكيان الصربي.

ولم تصادق المحكمة بعد على هذه اللائحة الاتّهامية، علماً أن التهم الموجّهة إليه تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تراوح بين 6 أشهر و5 سنوات.

وأصبح هذا الاتّهام ممكناً بفضل التعديل الأخير لقانون العقوبات البوسني، وتحديداً بعد تدخل شميت. ويتمتّع الممثل السامي الدولي بسلطات تقديرية مهمّة تتيح له خصوصاً إلغاء قوانين وفرض أخرى وإقالة مسؤولين منتخبين.

وجاءت لائحة الاتهام بعد أن أعطى ممثلو الادعاء الضوء الأخضر للتهم الموجهة إلى دوديك في أغسطس. وقد حصل هذا القرار على موافقة رسمية من أعلى هيئة قضائية في البلاد اليوم الاثنين، ما مهد الطريق أمام أول محاكمة له بتهمة ارتكاب جرائم سياسية.

وقال مسؤول في محكمة البوسنة والهرسك، طلب عدم الكشف عن هويته، إن دوديك اتُهم بـ"عدم الامتثال لقرارات الممثل الأعلى".

وقد نفى حليف الكرملين البالغ من العمر 64 عامًا والذي يخضع للعقوبات الأمريكية الاتهامات بارتكاب مخالفات، وندد بهذه المزاعم ووصفها بأنها اضطهاد سياسي.