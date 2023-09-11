معسكر عمل تطوعي مجتمعي فى الوادى الجديد

أكد بهاء شوقى، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أنه تم تنفيذ معسكر عمل تطوعي مجتمعي بمشاركة 30 شاب وفتاه من أعضاء اندية الفتاة والتطوع بمركز شباب الفرافرة ضمن الخطة الصيفية لأندية الفتاة والتطوع.

وأضاف «شوقي»، أن إقامة المعسكرات صديقة البيئة يستهدف توجيه طاقات النشء والشباب الفكرية والعلمية والفنية للإسهام في خدمة المجتمع ونشر ثقافة التطوع وغرس منظومة القيم التطوعية للشباب المصري، واستثمار طاقات الشباب بصورة إيجابية في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعهم ويدعم القيم الوطنية في نفوسهم، إلى جانب تدعيم قيم التطوع في نفوس الشباب، ورفع المستوى الثقافي للشباب.

وأشار «مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد»، إلى أن برنامج المعسكر يتضمن تنفيذ مشروع تطوعي عن أهمية الحفاظ على البيئة من خلال أنشطة تنظيف الشواطئ ورفع القمامة وتدوير المخلفات، وتمهيد التربة لزراعة الأشجار وزراعة المسطحات الخضراء، وكذلك اعمال الدهانات وتوفير أدوات الإنارة البسيطة