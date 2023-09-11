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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن موعد "الضوء الأخضر" من الغرب لبدء محادثات السلام مع روسيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال النائب السابق في البرلمان الأوكراني، سبيريدون كيلينكاروف، إن حلفاء أوكرانيا يستعدون بالفعل لمفاوضات السلام مع روسيا ويبحثون عن بدائل للحل العسكري للصراع.

وأوضح كيلينكاروف، أن “الغرب بدأ بالفعل في الضغط على كييف بشأن هذه القضية ووضع خطة عمل جديدة”.

وأضاف: “تبين أن السيناريو “C”، الذي تمت كتابته في الأصل، غير قابل للتحقيق. منذ شهر، يجري هجوم مضاد، لكن لا توجد نتائج. وفي هذا الصدد، من الضروري البحث عن سبل للخروج من هذا الوضع. ويدرك الغرب جيداً أن إمكانات أوكرانيا وقدراتها واحتياطياتها قد استنفدت وأن روسيا يمكن أن تتجه إلى الهجوم… نحن بحاجة إلى إعداد سيناريو جديد الآن ".

وأشار كيلينكاروف، إلى أن جميع المبادرات السلمية السابقة لإيجاد طريقة سياسية ودبلوماسية لحل النزاع في أوكرانيا جاءت حصريًا من روسيا وحلفائها.

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وقال: “لم نسمع أي مبادرة بشأن المفاوضات من حلفاء أوكرانيا. لم يعبر أحد عنهم بعد، لكنهم يستعدون لذلك. في مرحلة ما، سوف يفهمون أنه من المستحيل الاحتفاظ بالجبهة، ومن المستحيل الوصول إلى البحر الأسود وبحر آزوف”.

وأضاف: “وعندما تسقط الجبهة، سيدفعون نحو إجراء محادثات سلام لوقف روسيا”.

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