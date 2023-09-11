الجزائر تنتزع أولى بطاقات نهائي أمم أفريقيا للطائرة

انتزع المنتخب الجزائري لرجال الكرة الطائرة أولى بطاقات نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 24 والمقامة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

وصعد محاربو الصحراء للمباراة النهائية بعد تفوقهم على المنتخب الليبي بنتيجة 3-2، في مباراة ماراثونية.

وبدأ المنتخب الليبي المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي بقوة وفاز بالشوط الأول بنتيجة "25-18"، قبل أن يعود المنتخب الجزائري ويعادل النتيجة بعد الفوز بالشوط الثاني بنتيجة "25-15"، ثم تقدم المنتخب الليبي مجددًا بانتزاع الشوط الثالث بنتيجة "35-33"، قبل أن يعدل الجزائرييدون من أوضاعهم ويفوزوا بالشوطين الرابع والخامس بنتيجة "25-22، 15-11".

وينتظر المنتخب الجزائري في النهائي الفائز من المواجهة التي تجمع بين مصر والكاميرون والتي ستنطلق بعد قليل.

الجدير بالذكر، أن المنتخب التونسي هو حامل اللقب في آخر 3 نسخ كما أنه البطل التاريخي لهذه البطولة برصيد 11 لقبًا ويلاحقه نظيره المصري برصيد 8 ألقاب كان آخرها عام 2015.