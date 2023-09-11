المصريين الأحرار يكلف «فتحي حارون» بأمانة المنوفية

أصدرت الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، قراراً بتكليف فتحى عبد العزيز السيد عبد العزيز أميناً لمحافظة المنوفية، وصدق الدكتور عصام خليل رئيس الحزب علي القرار.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ٧٧ وتعديلاته، وايضا لائحة النظام الأساسى للحزب.

جدير بالذكر أن أمين محافظة المنوفية لحزب المصريين الأحرار فتحى عبد العزيز السيد حارون، يشغل منصب نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال المنوفية من عام 2018 حتى الآن، كما عمل رئيسا اللجنة النقابية لدورة 2018/2022 وايضا وكيلا النقابة العامة للبترول لذات الدورة.

كان ممثل عن عمال البترول فى دولة الصين عام 2020، مدير إدارة بشركه غاز مصر وشغل عضوية الجنة الإدارية المعينة عام ٢٠١١-٢٠١٨ وايضا مؤسس اللجنة النقابية عام 2011.

وهو مؤسس صندوق التكافل للعاملين بشركة غاز مصر، وحاصل على العديد من الدورات التدريبية ومنها إدارة وأساليب ومهارة قادة المستقبل، الأساليب الابتكارية فى تشخيص وحل المشكلات، والأساليب الحديثة فى إدارة الموارد البشرية، و إدارة الأزمات، واستراتجيات إدارة التغير وغيرها.