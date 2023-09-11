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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الجزائر يهزم ليبيا ويتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للطائرة

صدى البلد

تمكن منتخب الجزائر للكرة الطائرة من التأهل إلى الدور النهائي للبطولة الأفريقية للكرة الطائرة وذلك بعدما تغلب على نظيره ليبيا بنتيجة 3/2 في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/18
15/25
35/33
22/25
11/15
وينتظر منتخب الجزائر في المباراة النهائية الفائز من مواجهة مصر والكاميرون في نصف النهائي الآخر.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر بعد قليل على صالة 2 في ستاد القاهرة الدولي.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي بعدما تخطى نظيره المغرب بنتيجة 3/0 بينما تأهل الكاميرون على حساب تونس في كبرى مفاجآت البطولة حتى الآن بنتيجة 3/1.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.

جدير بالذكر أن البطولة الأفريقية لكرة الطائرة تقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.

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