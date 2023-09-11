محاكمة دولية .. الكرملين يكشف عن مخالفات النظام الأوكراني

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن نظام كييف قام بالكثير من الفظائع والمخالفات التي ستؤدي إلى محاكمته دوليا، مشيرا إلي أن الفظائع غير المعروفة سيتم الكشف عنها قريبًا.

وفي مقابلة مع صحيفة “إزفستيا” الروسية، قال بيسكوف: "قام نظام كييف بالكثير من الأشياء التي ستتطلب تدخل المحكمة الدولية، هذا أمر مؤكد. إن فظائعه معروفة جيداً، وتلك غير المعروفة سيتم الكشف عنها قريباً نتيجة للعمل الشاق الذي قام به محققونا”.

وأضاف: "كيف ومتى وماذا سيحدث بالضبط؟.. ربما يكون من السابق لأوانه الحديث عن هذا".

وتابع بيسكوف قائلا: "الشيء الرئيسي هو توثيق كل شيء بعناية، وتركه للتاريخ، وتقديمه للأجيال الحالية حتى يفهموا بوضوح مع من نتعامل".