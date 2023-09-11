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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الليبي يشكر مصر على الدعم في مواجهة تداعيات الفيضانات والسيول

الجيش الليبي يشكر
الجيش الليبي يشكر مصر على الدعم في مواجهة تداعيات الفيضانات

وجه المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الإثنين، الشكر لـ مصر على دعم ليبيا في مواجهة تداعيات الفيضانات والسيول.

وقال المسماري: “نشكر مصر على دعم بلادنا في مواجهة تداعيات الفيضانات والسيول”.

ومنذ قليل، قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن ليبيا تتعرض لأول مرة لمثل هذه الظروف الجوية.

وأضاف المسماري، أنه “تم تسجيل أكثر من 2000 قتيل في مدينة درنة نتيجة الفيضانات”، موضحا أن “كافة الطرق المؤدية إلى المناطق المنكوبة جراء الفيضانات "مقطوعة" بسبب الظروف الجوية”.

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وقال المتحدث باسم الجيش الليبي: “لا يمكن استخدام الطيران العمودي في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات بسبب التقلبات الجوية”.

الجيش الليبي ليبيا مصر

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