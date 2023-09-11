عضو غرفة طوارئ البيضاء الليبية: إعلان المدينة منكوبة وحظر التجول بسبب الإعصار "دانيال"

قال أسامة هيبة، الذي يعتبر عضوًا في غرفة الطوارئ بمدينة البيضاء في ليبيا، إن الوضع الذي شهدته البلاد كان كارثيًا وخرج عن السيطرة، وأبدى استياءه الكبير من حجم الإعصار "دانيال" الذي ضرب المنطقة.

وأشار هيبة خلال مداخلته في مكالمة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن هناك أحياء تم غمرها تمامًا بالمياه، وكذلك تضررت منازل بسبب البنية التحتية الضعيفة، بالإضافة إلى جهود سحب المياه من السيارات. وأكد أن حظر التجول قد تم فرضه في البيضاء، وهي إحدى المدن التي أعلنت حالة الكوارث فيها.

وأشار إلى وجود معلومات مسبقة حول وصول الإعصار واستهدافه للمدن الساحلية، ولكن المدينة البيضاء تقع في منطقة جبلية. وأكد أن تم إجلاء السكان من المناطق الجبلية ونقلهم إلى فنادق آمنة. وأشار إلى أن الوضع أصبح خارج السيطرة، وأن القوات المسلحة تدخلت لمساعدة المتضررين، ولم تتدخل أي جهة أخرى خارج المدينة حتى اللحظة.



