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رئيس التحرير
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ديني

الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يكشف عن فعاليات المرحلة المقبلة لبرنامج التوعية الأسرية

الدكتور أسامة الحديدي
الدكتور أسامة الحديدي

أعلن الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن فعاليات المرحلة المقبلة من التعاون وتشتمل على خمسة مشروعات، الأول: تنفيذ المرحلة الثالثة من لقاءات الجامعات والمعاهد العليا. 

وتابع أسامة الحديدي، خلال المرحلة الثالثة من برنامج التوعية الأسرية سنعمل على تنفيذ 650 لقاء وورشة عمل، والمشروع الثاني: تنفيذ المرحلة الثانية من لقاءات وندوات أندية الفتاة والتطوع تحت عنوان ( نربي صح )، ونستهدف تنفيذ 518 لقاء، والمشروع الثالث: تنفيذ المرحلة الثالثة من دورات تأهيل المقبلين على الزواج، حيث نستهدف إقامة عمل 15 دورة تدريبية، وفي المشروع الرابع: نستهدف تنفيذ المرحلة الثالثة من الدورات المجتمعية المتخصصة للمحافظات الحدودية من خلال 15 دورة تدريبية، بينما نستهدف من المشروع الخامس: تدشين لقاءات لتفعيل بنود الأخوة الإنسانية لجميع المراحل العمرية بواقع 15 دورة تدريبية.

وبيّن الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن برنامج التوعية الأسرية بدأت فعالياته منذ عام  2018 م بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة من بينهم وزارة الشباب والرياضة، واستفاد من البرنامج 6.5 مليون مواطن، حيث قمنا بمجمل أعمال (1864122)  ما بين استشارات أسرية وندوات تثقيفية وورش عمل ولقاءات جماهيرية ودورات متخصصة  ومشاركات إعلامية ومحتوى توعوي وحفلات تخرج بالإضافة إلى مطويات، وبلغ عدد اللقاءات 91055 لقاء.

وأوضح الدكتور الحديدي أن المرحلة الثانية من التعاون مع وزارة الشباب والرياضة نفذ خلالها 10 دورات لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج بمقرات أندية الفتاة والتطوع، استفاد منها 2300 مستفيد، ونفذ 13 دورة مجتمعية تخصصية بالتعاون مع إدارة أندية الفتاة وإدارة الجامعات استفاد منها 2800 مستفيد، بينما كانت لقاءات الجامعات والمعاهد العليا 270 لقاء، واستفاد منها 54000 مستفيد.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء البروتوكولي كان واحدا من فعاليات التعاون المثمر بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ووزارة الشباب والرياضة، فى إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030م.
 

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