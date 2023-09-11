الكرملين: الغرب لا يتردد في فعل أي شيء لهز الوضع داخل روسيا

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن الدول الغربية لا تتردد في فعل أي شيء من أجل هز الوضع داخل روسيا.

وفي مقابلة مع “إزفستيا” الروسية، قال بيسكوف: "الغرب الجماعي لا يخجل من أي شيء في محاولة لإثارة الوضع داخل البلاد، لكنه هنا لم ينجح أيضا".

وأضاف بيسكوف أن “الدولة بأكملها تقف في صف واحد حول الرئيس بوتين، لذا فإن محاولات الغرب غير مجدية”.

وفي وقت سابق، قال بيسكوف، إن نظام كييف قام بالكثير من الفظائع والمخالفات التي ستؤدي إلى محاكمته دوليا، مشيرا إلي أن الفظائع غير المعروفة سيتم الكشف عنها قريبًا.

وأضاف: "قام نظام كييف بالكثير من الأشياء التي ستتطلب تدخل المحكمة الدولية، هذا أمر مؤكد. إن فظائعه معروفة جيداً، وتلك غير المعروفة سيتم الكشف عنها قريباً نتيجة للعمل الشاق الذي قام به محققونا”.

وأضاف: "كيف ومتى وماذا سيحدث بالضبط؟.. ربما يكون من السابق لأوانه الحديث عن هذا".