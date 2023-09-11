رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني.. الكشكي: الرئيس السيسي استجاب لعشرات التوصيات

لا توجد رقابة دولية على الانتخابات الرئاسية والقانون يضمن نزاهتها

قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن إجتماع مجلس الأمناء كشف حساب للمرحلة الأولى للحوار الوطني من جلسات عامة ومتخصصة وجلسات مجلس الأمناء، ناقش مجلس الأمناء على مدار 8 ساعات، الجلسات المتخصصة التي تنتهي بلورة الأفكار من الجلسات العامة.

وأضاف الكشكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لعشرات التوصيات التي رفعها مجلس أمناء الحوار.

الانتخابات الرئاسية له أولوية بالنسبة للمجتمع وللمشهد السياسي

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية له أولوية بالنسبة للمجتمع وللمشهد السياسي، كان هناك بعض النقاشات حول ضمانات نزاهة الانتخابات، النقاش عبارة عن ارتجال متبادل بين الحضور، كان هناك إجماع أن لدينا قانون 198 لسنة 2017، لشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، 36 مادة تضمن نزاهة الانتخابات.

لا توجد رقابة دولية على الانتخابات الرئاسية والقانون يضمن نزاهتها

وأردف: "كلف بعض الزملاء أن يقدم كل عضو وجهة نظره، لكننا أمام قانون ينظم العملية، والحديث عن المراقبة الدولية، التي يطرحها البعض، مردود عليه أن هناك متابعة دولية من وسائل الإعلام، لكن لا توجد رقابة دولية على دولة بحجم مصر، كما أن الانتخابات الرئاسية تتم تحت إشراف قضائي.