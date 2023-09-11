العاصفة دانيال.. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس الغد..فيديو

كشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خاصة بعد وصول العاصفة دانيال.

وقال محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" العاصفة دانيال فقدت قوتها بعد دخول الأراضي المصرية ".

وأضاف محمود شاهين :" العاصفة دانيال تسبب في رباح محملة بالأتربة والرمال في السلوم ومطروح والإسكندرية والقاهرة الكبرى ".

وتابع محمود شاهين :" سقوط أمطار متوسطة على مطروح والسلوم"، مضيفا:" حركة المنخفض الجوي تستمر من الغرب للشرق ويصاحبه ريال شمالية غربية تتسبب في انخفاض درجات الحرارة بمقدار 4 درجات غدا على القاهرة".

واكمل محمود شاهين :" نشاط الرياح المثير للأتربة مستمر على مدن القناة وجنوب سيناء وتستمر فرص سقوط الأمطار على محافظات الوجه البحري وتكون أمطار متوسطة الشدة".

ولفت محمود شاهين :" تواجد فرص سقوط أمطار على القاهرة غدا مساء وتكون أمطار خفيفة ".