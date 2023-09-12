ست بتاخد حقنة.. فيديو 15 دقيقة لـ صيدلي مدينة نصر يكشف جرائمه

كشف مقطع فيديو مدته 14.59 دقيقة أحد وقائع صيدلي مدينة نصر، المتهم بالإعتداء على السيدات والفتيات الصغيرات وملامسة أجسادهن داخل الصيدلية الخاصة به بمنطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر.

فيديو يكشف جرائم صيدلي مدينة نصر

وتضمن مقطع الفيديو وفق التقرير الذي أعدته لجنة الهيئة الوطنية للإعلام، والذي تسلمته محكمة أسرة القاهرة الجديدة، والذي مدته 14.59 دقيقة بتاريخ 28 يونيو 2019 الساعة 9.30 مساء، ظهور الحجرة الداخلية لـ صيدلية المتهم ويجلس صيدلي مدينة نصر على المكتب وفي يده المحمول يتصفح عليه ثم قام وتجول في الحجرة.

وجاء في مقطع الفيديو، ظهور سيدة ترتدي عباءة سوداء وطرحة سوداء على رأسها ثم دخل صيدلي مدينة نصر ورائها وفي يده حقنه، وظهرت السيدة وهي ترفع ملابسها ثم أعطاها المتهم الحقنة ووقف يتحدث معها قليلا، ثم كشف ملابسها عن منطقة الصدر وقام بالإعتداء عليها بيديه ثم كشف بسماعة طبية على ظهرها وأدخل يده في ملابسها، ثم انصرفت السيدة وظل صيدلي مدينة نصر جالسا في الحجرة لممارسة عمله باقي الفيديو.

وكشفت التحقيقات قيام صيدلي مدينة نصر، بتصوير كافة الضحايا من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بالصيدلية ووضع مقاطع الفيديو على هارد ديسك داخل ملفات بأسماء الفتيات والسيدات، حيث تبين أن بعضهم كانوا يترددون عليه بصورة مستمرة ومتكررة، كما تبين أنه كان يستدرجهن إلى المكان الخلفي في الصيدلية بعد مراقبة الطريق ثم يقوم بالإعتداء عليهم في دقائق قليلة.

وشرح الفحص الفني لمقاطع فيديو صيدلي مدينة نصر، والتي بلغت 20 مقطع تم ضبطهم على فلاشة قدمتها محامية من خلال طليقة الصيدلي، قيام المتهم باستدراج فتيات قاصرات إلى المكان الخلفي في الصيدلية ثم حسر ملابسهم ووضع سماعة الكشف على أماكن حساسة في جسدها، وإحتضان بعض القاصرات الظاهرين في مقاطع الفيديو.

حيث تلقت أجهزة أمن القاهرة، بقسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من محامية ، مقيمة بمحافظة الجيزة قررت بتضررها من صيدلى وصاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بالتحرش بالفتيات حال قيامه بتوقيع الكشف الطبى عليهن داخل الصيدلية خاصته وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية ، وتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة والإحتفاظبها .

وقدمت المحامية فلاشة موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالتحرش بالفتيات ، وأضافت بتحصلها على "كارت الذاكرة" من طليقة المشكو فى حقه ، تم ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة أمن القاهرة، قيام طليقة صيدلي مدينة نصر بإعطاء فلاشة تحمل مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة المتواجدة داخل صيدلية يمتلكها طليقها، تضمنت مقاطع فيديو عديدة له أثناء الإعتداء على قاصرات وسيدات داخل الصيدلية.