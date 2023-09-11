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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران وحماس والتطبيع العربي.. تفاصيل زيارة وزير الخارجية البريطاني لإسرائيل

صدى البلد

وصل وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إلى إسرائيل يوم الاثنين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى دولة تعاني من الاضطرابات، وتواجه أكبر حركة احتجاجية في التاريخ وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة.

 

أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين برحلة كليفرلي ووصفها بأنها مهمة لتعميق علاقات إسرائيل مع بريطانيا، والتي قال إنها "في ذروتها حاليا". 

 

قالت وزارة الخارجية البريطانية إن كليفرلي سيستغل زيارته الأولى للبلاد لإدانة دعم إيران للجماعات المسلحة الإقليمية التي أقسمت على تدمير إسرائيل.

 

أضافت، وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، أنه سيشدد أيضًا على دعم بريطانيا المستمر لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل على الرغم من عقود من المحادثات الفاشلة. وقال كليفرلي في البيان: "سأوضح أنه يجب على جميع الأطراف اتخاذ خطوات لتعزيز هذه القضية".

 

قام كليفرلي بجولة في ياد فاشيم، النصب التذكاري الرسمي الإسرائيلي للمحرقة في القدس، حيث شارك في مراسم تذكارية لوضع إكليل من الزهور. 

 

بينما التقى كليفرلي بكوهين، تدفق المتظاهرون الإسرائيليون الخائفون على مستقبل التقاليد الديمقراطية في بلادهم إلى الشوارع قبل جلسة استماع في المحكمة العليا بشأن تحركات الحكومة اليمينية المتطرفة لإصلاح السلطة القضائية.

 

في الأسابيع المقبلة، سيقرر كبار القضاة الإسرائيليين ما إذا كانوا سيقبلون القيود المفروضة على صلاحياتهم واستقلالهم الواردة في الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أقره البرلمان في يوليو. وستستمع المحكمة العليا إلى الالتماسات يوم الثلاثاء ضد الجزء الأول من الإجراء.

 

أثارت الخطط التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإضعاف المحكمة العليا غضب كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي وكشفت عن انقسامات عميقة في رؤية الإسرائيليين لماضي بلادهم ورؤيتهم لمستقبلها.

 

لم يرد أي ذكر للاضطرابات الاجتماعية في القراءات الرسمية لاجتماع كوهين مع كليفرلي. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنهما ناقشا كيفية توسيع ما يسمى باتفاقات إبراهيم، وهي الاتفاقات التي توسطت فيها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية المعادية منذ فترة طويلة.

 

وقال كوهين: نحن نعمل مع أصدقائنا لتوسيع دائرة السلام والتطبيع. 

 

قالت وزارة الخارجية إن الرجلين تحدثا أيضا بشأن برنامج إيران النووي المتسارع وأهمية وقف الدعم الإيراني لفصائل إقليمية مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. وكانت كلتا المجموعتين وراء تصاعد الهجمات على الإسرائيليين في الضفة الغربية وإسرائيل هذا العام والتي أودت بحياة 31 شخصًا حتى الآن.

 

ومما يزيد من تأجيج العنف، أن الغارات التي يشنها الجيش الإسرائيلي كل ليلة تقريبًا على البلدات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، أدت إلى ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 185، وفقًا لإحصاء وكالة أسوشيتد برس، وهو الأعلى منذ حوالي عقدين. وتزعم الجماعات المسلحة أن ما يقرب من نصف القتلى الفلسطينيين أعضاء فيها، ولكن المارة الأبرياء والشباب الذين يلقون الحجارة قتلوا أيضًا.

 

وكان من المقرر أن يلتقي كليفرلي بنتنياهو ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية. كما يعتزم إلقاء كلمة أمام مؤتمر أمني دولي يوم الثلاثاء حول التحديات التي تواجه إسرائيل.

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